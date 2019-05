Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Fahrradfahrer beschädigte am Donnerstag, 9. Mai, gegen 14.45 Uhr, einen Citroen an der Brandenburger Straße. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrradfahrer das Fahrzeug streifte und dadurch zu Fall kam. Anschließend schob er sein Fahrrad in Richtung Bodelschwingstraße. Der Flüchtige ist zirka 50 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell