Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Donnerstag, gegen 16.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße leicht. Er kam in Höhe Großer Sandweg beim Abbremsen vor einer Ampel zu Fall und schleuderte anschließend gegen einen Pkw Mazda. Der Mann begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (ag)

