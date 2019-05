Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Audi nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 9. Mai, gegen 15.40 Uhr, sucht die Polizei einen grauen Audi. Eine 18-Jährige war mit ihrem Opel in Richtung Radbodstraße unterwegs. Ein entgegenkommender grauer Audi beschädigte ihren Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bruktererweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell