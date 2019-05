Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Juweliergeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Raub am Donnerstag, 9. Mai 2019, auf der Weststraße sucht die Polizei zwei Unbekannte. Gegen 11.40 Uhr betraten sie das Juweliergeschäft in der Fußgängerzone. Einer der Täter zog ein Messer und bedrohte damit zwei Angestellte, die sich im Verkaufsraum aufhielten. Durch Hilfeschreie wurden zwei weitere Mitarbeiter, die sich im hinteren Teil des Geschäfts aufhielten auf die Situation aufmerksam. Als sie den Verkaufsraum betraten, flüchteten die Täter mit einem Schmuckstück als Beute in Richtung Marktplatz. Einer der Täter ist zirka 1,85 Meter groß, 35 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, blaue Augen und ein auffällig rotes Gesicht. Er trug eine blaue Jeanshose, eine blaue Jacke, eine schwarze Wollmütze und schwarze Schuhe. Der zweite Täter ist 1,70 Meter groß, zirka 25 Jahre alt und hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift im Bereich des rechten Schienbeins und dem linken Oberschenkel, einen grauen Pullover, eine blaue Weste, einen dunklen Jutebeutel und ein graues Basecap. Beide haben ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell