Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg

Falscher Heizungsinstallateur stiehlt Geldbörse - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Als Heizungsinstallateur gelangte ein Mann am Mittwoch in die Wohnung einer 97-jährigen Dülmenerin in einer Seniorenwohnanlage. Der Mann klingelte an der Wohnungstür der Seniorin und gab an die Heizungen kontrollieren zu müssen. Dabei betrat er auch das Schlafzimmer der Frau und stahl dort eine Geldbörse. Der Mann wird als groß mit normaler Statur, dunklen Haaren und ausländischer Herkunft beschrieben. Er war bekleidet mit einer gelben Jacke und sprach ein akzentfreies Deutsch. Personen, die Angaben zu dem beschriebenen Mann oder in Zusammenhang mit dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

