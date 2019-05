Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickbetrug- Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Hamm-Herringen (ots)

Trickdiebe erbeuten am Donnerstag, 9. Mai, mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer 81-Jährigen. Gegen 11 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür der Seniorin, in der Görlitzer Straße und bat um eine Kleiderspende. Die Bewohnerin ließ die Dame herein und zeigte ihr in der Küche die Kleidungsstücke. Plötzlich bemerkte die Seniorin eine zweite Frau in ihrer Wohnung, die sich als Schwester der anderen Unbekannten vorstellte. Anschließend verließen beide Frauen die Wohnung. Die Seniorin konnte beobachten, wie sie mit einer grünen Mercedes Limousine mit BI-Kennzeichen davonfuhren. Am Steuer saß ein Mann. Nach einigen Stunden bemerkte sie, dass Schmuck fehlte. Beide Tatverdächtige sind zirka 35 Jahre alt, haben eine normale Statur, schulterlange, mittelblonde, leicht rötliche Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Eine Täterin ist zirka 1,70 Meter groß, die Zweite zirka 1,75 Meter groß. Die Polizei rät, möglichst durch das Fenster oder den Türspion zu schauen und Unbekannte auf keinen Fall in die Wohnung zu lassen. Die Haustür sollte man im Zweifel immer geschlossen lassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell