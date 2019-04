Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Supermarkt und Bäckerei

Neuss (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Osterwochenende (20. bis 23.04.) gewaltsam in einen Supermarkt, an der Schellbergstraße, im Neusser Ortsteil Norf ein. Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, machten sie sich am Tresor einer dort integrierten Backstube zu schaffen. Sie brachen das Wertbehältnis komplett aus der Verankerung und transportierten es vermutlich mit einem geeigneten Fahrzeug ab. Am Samstag (20.04.) schlossen Mitarbeiter den Markt gegen 22:00 Uhr; entdeckt wurde der Einbruch am Dienstagmorgen (23.04.), gegen 02:15 Uhr.

Auf ähnliche Weise drangen Einbrecher in eine Bäckerei an der Uedesheimer Straße ein. Die Tatzeit lag hier zwischen Sonntagvormittag (21.04.), 11:30 Uhr, und Dienstagmorgen (23.04.), 04:15 Uhr. Art und Umfang ihrer Beute ist in diesem Fall nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell