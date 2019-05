Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Kornwestheim und Ditzingen

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Gartenhausaufbrüche

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr wurden in Kornwestheim, nahe der Ludwigsburger Straße, im Bereich des Domertaldurchlasses, die Vorhängeschlösser zweier Gartenhäuser aufgebrochen. Aus den beiden Gartenhäusern wurden ein Kinderlaufrad, drei batteriegetriebene Lampen sowie eine Tasche mit Grillutensilien entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 200 Euro.

Ditzingen: Einbrecher überrascht

Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Samstag gegen 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Ditzingen, nördlich der Höfinger Straße, ein. Die beiden Einbrecher fuhren mit zwei offenbar zuvor gestohlenen Fahrrädern zu dem Haus und stellten diese dort ab. Sie gelangten durch das Einschlagen eines Glaselements der Eingangstür in das Gebäude. Während die Einbrecher das Erdgeschoss durchsuchten, wurden sie von zufällig vorbeikommenden Angehörigen des Hausbesitzers gestört und flüchteten zu Fuß. Sie konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde ein Geldbeutel mit Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell