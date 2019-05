Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr ein Sofa in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße in Gäufelden in Brand. Als die Bewohner den Brand bemerkten, versuchten sie zunächst das brennende Sofa selbstständig zu löschen. Da dies nicht möglich war, verständigten sie die Feuerwehr. Die Feuerwehren Gäufelden und Herrenberg rückten mit 35 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen aus. Der Rettungsdienst war mit 6 Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell