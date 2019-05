Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer gegen 17.30 Uhr die A8 von Leonberg-West kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim musste der auf der linken Fahrspur fahrende Opel-Fahrer auf Grund eines Stauendes bremsen. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer, der direkt hinter dem Opel-Fahrer unterwegs war, sah dies zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Durch den Unfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Durch den Zusammenstoß war der Lkw nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

