Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebe in Böblingen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: Wohnmobil gestohlen und Firmeneinbruch

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag und Freitag in der Böblinger Straße in Böblingen-Dagersheim ihr Unwesen. Zwischen 17:15 und 07:30 Uhr hatten es die Unbekannten auf ein Wohnmobil, das auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt war, abgesehen. Sie öffneten das Wohnmobil, entfernten die Inneneinrichtung und warfen diese auf eine angrenzende Wiese. Anschließend machten sie sich mit dem weißen Wohnmobil der Marke Fiat Ducato mit Stuttgarter Zulassung (S) aus dem Staub. Der Wert des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Bei einem weiteren Vorfall in der Böblinger Straße wurden bislang unbekannte Täter zwischen 17:30 und 06:45 Uhr aktiv. Über eine zuvor eingeschlagene Scheibe neben der Eingangstür gelangten die Unbekannten in ein Fachhandelsgeschäft. Nachdem sie im Anschluss daran von innen die Haupteingangstür aufgehebelt hatten, entwendeten sie aus den Räumlichkeiten mehrere Motorsägen und andere elektronische Gegenstände. Möglicherweise wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Höhe der Beute konnte noch nicht beziffert werden. Ebenso ist nicht bekannt, ob hier die gleichen Täter wie beim Wohnmobil-Diebstahl am Werk waren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Einbruch in Kindertagesstätte

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr in der Brunnenstraße in Böblingen verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gewaltsam eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zu einer Kindertagesstätte. Anschließend durchsuchte er das mehrstöckige Gebäude. Auf der Suche nach Wertvollem brach er einen Schrank auf und entwendete daraus einen Tresor, indem sich eine niedrige zweistellige Bargeldsumme befand. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

