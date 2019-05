Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Sattelzuglenker stark alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Für einen 48-jährigen Mann endete am Freitag gegen 07.30 Uhr die Fahrt mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Möhringen. Aufgrund des umgekippten Kartoffel-LKW (wir berichteten um 11.32 Uhr) hatte sich in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Rückstau gebildet. Der 48-jährige befand sich in diesem Stau auf dem mittleren der drei Fahrstreifen und rollte nun mehrmals rückwärts gegen einen Reisebus. Bereits zuvor war der Sattelzug im Bereich der Anschlussstelle Degerloch aufgefallen, da er von der Fahrbahn abgekommen war und eine Warnbake touchiert hatte. Im Zuge dessen fahndete die Polizei bereits wegen Unfallflucht nach dem LKW. Als Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg an der zweiten Unfallstelle eintrafen, stellten sie fest, dass der 48-Jährige kaum gehen oder den Anweisungen folgen konnte, da er wohl derart stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Das Gerät wies einen Wert außergewöhnlich hohen Wert aus, der einem Promillewert von über 4 entspricht. Hierauf musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde darüber hinaus beschlagnahmt. Sein LKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 7.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell