Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart-Möhringen: mit Kartoffeln beladener Sattelzug umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 07.00 Uhr am Freitagmorgen wurde die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg alarmiert, da es zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Unfall mit einem umgekippten Sattelzug gekommen war. Der 40-jährige Fahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs und wollte von der rechten Spur auf die freigegebene Standspur wechseln. Vermutlich übersah er hierbei eine 26 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die sich auf der Standspur befand. Es kam zu einem minimalen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Im Anschluss zog der Sattelzuglenker seinen LKW mutmaßlich wieder nach links und kam in der Folge über alle Spuren ins Schleudern. Dies führte dazu, dass der Sattelzug auf die rechte Seite kippte und auf der linken und der mittleren Spur zum Liegen kam. Der 40 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Derzeit wird der Sachschaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Flughafen Feuerwehr Stuttgart war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu entfernen. Bevor der LKW geborgen werden kann, muss die Ladung, 20 Tonnen Kartoffeln, umgeladen werden. Derzeit ist lediglich der freigegebene Standstreifen befahrbar. Der Verkehr wird über diese Spur vorbeigeführt. Der Rückstau beläuft sich auf etwa zehn Kilometer. Bis die Bergung abgeschlossen ist, bleibt die Sperrung bestehen. Momentan muss davon ausgegangen werden, dass sich dies bis in den Nachmittag hineinziehen wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell