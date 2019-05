Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Ludwigsburg und Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ungebetenen Besuch bekamen Bewohner eines Hauses nördlich der Osterholzallee in Ludwigsburg im Zeitraum zwischen Freitag um 19.00 Uhr bis 21.55 Uhr. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten eine Wohnungseingangstüre auf. Durch die Täter wurde die gesamte Wohnung durchsucht. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Vaihingen an der Enz: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Freitag 18.00 Uhr und 22.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter im Stadtteil Roßwag in zwei Wohnungen eines Wohnhauses ein. Hierzu hebelte der unbekannte Täter zunächst die hintere Hauseingangstüre auf. Im Objekt wurden die beiden Eingangstüren der Wohnungen aufgehebelt. In den Wohnungen wurden alle Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet. Am Objekt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen Enz, Tel.:07042/9410, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell