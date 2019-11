POL-OL: +++ Pressemitteilung für den Einsatz- und Streifendienst II vom 15.-17.11.2019 +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressemitteilung für den Einsatz- und Streifendienst II vom 15.-17.11.2019

Oldenburg

++ Versuchte schwere räuberische Erpressung / Zeugenaufruf ++

In den späten Abendstunden des 16.11.2019 wurde zunächst über eine unbekannte Nummer ein Taxi in die Martin-Luther-Straße in Oldenburg bestellt. Wie vereinbart entsandte die Zentrale ein Taxi zum Treffpunkt im Stadtteil Bloherfelde. Gegen 23:55 Uhr wurde der 45-jährige Taxifahrer an der genannten Adresse von zwei männlichen Personen körperlich in seinem Taxi angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht. Ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe handelte, steht derzeit noch nicht fest. Die Täter versuchten die Geldbörse und das Mobiltelefon des Fahrers zu entwenden. Dem 45-Jährigen gelang es den Gang seines Fahrzeuges einzulegen, Gas zu geben und auf diese Weise den Tätern zu entkommen; Bargeld und Mobiltelefon konnten nicht erlangt werden.

Der Taxifahrer erlitt eine schwere Handverletzung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Eine sofortige eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer versuchten schweren räuberischen Erpressung aufgenommen. Gesucht werden nun zwei schlanke, ca. 25 Jahre alte und ca. 170-175 cm große Männer, die zur Tatzeit mit grauen Kapuzenpullovern/ -jacken und dunklen Jeans bekleidet waren. Zudem trug einer der Täter dunkle Schuhe sowie eine dunkle Wollmütze und war rasiert. Beide Täter sprachen hochdeutsch.

Zeugenhinweise zu der Tat oder zu dem möglichen Täter werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1366581)

++ Tageswohnungseinbruch ++

Am Samstag, 16. November 2019, zwischen 12:30 Uhr und 20:35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Bäkeweg, Stadtteil Eversten. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten im Inneren des Einfamilienhauses durchsucht und Schmuck entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1366343)

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Am 16. November 2019, gegen 15:25 Uhr, kontrollieren Beamte des ESD II einen 65-jährigen Fahrzeugführer im Ortsteil Krusenbusch. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Führers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angeordnet und von einem Arzt durchgeführt; der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Oldenburger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

++ Sachbeschädigung durch sogenannte kreisförmige "Burnouts" ++

Am Samstag, 16. November 2019, gegen 17:25 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Pkw, der absichtlich den Schloßplatz mit durchdrehenden Reifen befuhr. Sie notierten sich das Kennzeichen und meldeten den Vorfall der hiesigen Dienststelle. Die Polizei konnte den BMW-Fahrer vor Ort nicht mehr antreffen, stellte jedoch kreisförmige Gummiabrieb (sog. "Donuts") auf dem Kopfsteinpflaster fest, der durch den BMW verursacht wurde.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrzeugführer/zur Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden. (1365975)

