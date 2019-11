Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf: Erneut mehrere Firmentransporter aufgebrochen +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2019 wurden in Oldenburg fünf Firmentransporter aufgebrochen. In der Nacht zuvor wurden bereits in Augustfehn Baufahrzeuge aufgebrochen und ebenfalls hochwertiges Werkzeug entwendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4437808).

In Oldenburg schlugen die Täter zum einen die Seitenfenster der Fahrertüren ein, zum anderen schnitten sie mit einem Werkzeug die Seitentüren der Transporter auf. Anschließend griffen die Diebe durch die entstandenen Löcher und betätigten die Türgriffe der Transporter. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter hochwertiges Werkzeug und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft etwaige Tatzusammenhänge. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Aufbrüchen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (1354906)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Anna-Lena Hornauer

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell