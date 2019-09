POL-PDPS: Brand eines Holzstapels

Polizeidirektion Pirmasens

Obersimten

Am Samstag, den 21.09.2019, gegen 05:15 Uhr geriet in der Hauptstraße, Obersimten ein Holzstapel in Brand. Dieser konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf ein Gebäude fand nicht statt, da dieses ca. 6 Meter entfernt stand. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

