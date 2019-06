Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt

Edenkoben (ots)

Gestern Vormittag führte die Polizeiinspektion in der Staatsstraße in Edenkoben "Gurt-Kontrollen" durch. Insgesamt wurden in einem Zeitraum von nur 1 Std. 13 KFZ-Führer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. Drei weitere Fahrer wurden mit einem Bußgeld von 100 EUR und 1 Punkt in Flensburg belegt, weil sie mit ihrem Mobiltelefon hantierten/telefonierten.

