POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Gronau (ots) - Einigen Schaden angerichtet hat am Samstag eine alkoholisierte Autofahrerin in Gronau. Die 23-jährige befuhr gegen 23.20 Uhr die Spinnereistraße in Richtung Gildehauser Straße. Sie verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne und zwei Bäume, beschädigte ein circa 18 Meter langes Stück Hecke und insgesamt fünf Begrenzungspfeiler. Am Fahrzeug entstand Totalschaden; der gesamte Sachschaden liegt circa bei 22.000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest deutete bei der Fahrerin auf einen Blutalkoholwert von circa 1,5 Promille hin. Sie unterzog sich im Krankenhaus der Entnahme einer Blutprobe. Polizeibeamte stellten ihren Führerschein sicher.

