POL-BOR: Gronau - In Gaststätte eingebrochen

Gronau (ots) - Auf den Inhalt von Sparfächern hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in Gronau abgesehen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in eine Gaststätte an der Alstätter Straße. Die Sparfächer hielten stand: Den Einbrechern gelang es nicht, an ihren Inhalt zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

