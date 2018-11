POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Beute gemacht haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt-Lowick. Die Täter hatten die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt und sich so Zugang ins Innere verschafft. Sie entwendeten eine zunächst nicht bekannte Zahl an Wertgegenständen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 01.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

