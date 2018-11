POL-BOR: Bocholt - Altpapiercontainer brannte

Bocholt (ots) - Aus unbekannter Ursache kam es am Sonntag gegen 07.15 Uhr in Bocholt zum Brand eines Papiercontainers. Die Feuerwehr löschte den Behälter, der am Norbertplatz steht. Hinweise an die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

