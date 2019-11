Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Firmentransporter aufgebrochen; hochwertige Werkzeuge entwendet ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.11.2019 wurden in Augustfehn mindestens fünf Firmentransporter aufgebrochen. Hieraus wurde diverse, hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Fahrzeuge waren an unterschiedlichen Orten, teilweise in reinen Wohngebieten abgestellt. Tatorte befanden sich in der von-Kleist-Straße, im Sybrandts-Rastedt-Weg, in der Ulmenstraße und in der Straße Am Moorgraben. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Augustfehn (04489/1439) oder in in Westerstede (04488/8330) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell