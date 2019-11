Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Tausend Euro Schaden bei Einbruch in der Oldenburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Einbruch in ein Geschäft am Oldenburger Rathausmarkt.

Der Einbruch in der Oldenburger Innenstadt hat sich in der Zeit von Samstagabend, 9. November 2019, nach Geschäftsschluss gegen 19:50 Uhr und Montagmorgen, 11. November 2019, ereignet. Als eine Mitarbeiterin das Geschäft gegen 9:30 Uhr aufschließen wollte, stellte sie fest, dass die Eingangstür am Wochenende aufgebrochen worden war. Neben Bargeld aus der Kasse wurden verschiedene Waren und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (1340758)

