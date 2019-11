Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in ein Vereinsheim in Linswege ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09.11.2019 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in das Vereinsheim des Schützenvereins Westerstede-Linswege verübt. Der/ die Täter öffnete(n) gewaltsam einen Tresor und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro. Zudem gelang es dem Täter/ den Tätern, drei Luftpistolen aus Waffentresoren zu entwenden. Der Gesamtschaden beläuft auf mehr als 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Westersteder Polizei zu melden (04488/8330).

