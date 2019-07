Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher unterwegs

Borken (ots)

Im ersten Fall blieb es beim Versuch, im zweiten Fall hatten die Täter Erfolg: Einbrecher trieben jetzt in Borken ihr Unwesen: Stand gehalten hat die Tür eines Geschäfts in Borken: Ein Unbekannter hatte vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und so in die Räume an der Mühlenstraße zu gelangen. Abgespielt haben muss sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 09.45 Uhr. Ein Fenster aufgehebelt haben im zweiten Fall Unbekannte, die in der Nacht zum Donnerstag in den Lagerraum eines Lichtspielhauses an der Johann-Walling-Straße eindrangen. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Täter mehrere Bierkästen mitgehen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell