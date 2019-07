POL-BOR: Kreis Borken/Stadtlohn - Kontrolltag in Stadtlohn setzt Schwerpunkt

Kreispolizeibehörde Borken

Präsenz zeigen, den Fahndungsdruck erhöhen und nicht zuletzt die Sicherheit steigern: Die Polizei hat am Mittwoch bei einem Schwerpunktkontrolltag gleich mehrere Ziele verfolgt. Die Aktion in Stadtlohn reihte sich in eine Kette derartiger Maßnahmen - eingebettet in ein landesweit abgestimmtes Vorgehen.

So nahmen die eingesetzten Beamten an diesem Vormittag 37 Fahrzeuge und 42 Personen bei ihren Kontrollen unter die Lupe. Ihren Standort bezogen hatten die Kräfte des Verkehrsdienstes in Stadtlohn, logistisch unterstützt durch die Experten der Direktion Kriminalität. An zwei Stellen kontrollierte die Polizei verschiedene Verkehrsteilnehmer. Das Ergebnis spiegelt Fehlverhalten und Verstöße wider: Mangelhaft oder gar überhaupt nicht gesicherte Ladung gehörte ebenso dazu wie der Verstoß gegen Lenk- und Ruhezeiten. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige handelte sich zudem ein Autofahrer ein, der seinen Wagen "getunt" hatte - ohne jedoch für Felge, Sportlenkrad und weitere Anbauteile eine Betriebserlaubnis vorlegen zu können, was auch die Auspuffanlage an seinem Pkw einschloss.

Die Beamten richteten den Blick aber auch auf das Geschehen im Straßenverkehr selbst: Wen sie mit zu hohem Tempo oder beim Nutzen des Handys während der Fahrt erwischten, der durfte mit einem Verwarnungsgeld oder in mehreren Fällen sogar mit einer Anzeige rechnen.

Nicht zuletzt hatte die Polizei an diesem Tag auch auf Hinweise gehofft, die die Ermittlungen zu der Aufbruchsserie bei Firmenwagen weiterbringen. Entsprechendes Diebesgut fand sich jedoch in keinem der kontrollierten Fahrzeuge.

Die Aktion vom vergangenen Mittwoch bleibt kein Einzelfall: Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde setzt auch in Zukunft auf solche Schwerpunktkontrollen, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Borken weiter zu erhöhen.

