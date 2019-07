Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Motorrad vor parkenden Wagen geprallt

Borken (ots)

Auf die Polizei warten mochte er nicht: Ein leicht verletzter Motorradfahrer zog es am Mittwoch in Borken vor, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Der 19-Jährige hatte gegen 22.45 Uhr die Weidenstraße in Richtung Karolinger Straße befahren. In einer leichten Linkskurve kam der Bocholter vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen einen abgestellten Pkw. Als Anwohner die Polizei verständigen wollten, entfernte sich der junge Mann zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte ihn leicht verletzt in der Nähe an. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

