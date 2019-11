Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 14. November 2019, wurde zur Tageszeit in ein Oldenburger Einfamilienhaus in der Junkerstraße eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 07:45 Uhr und 11:35 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Haus. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Räume und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Einbrecher unter anderem mit Bargeld, Schmuck und elektronischen Geräten. Der Gesamtschaden bei dem Einbruch liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (1357345)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Anna-Lena Hornauer

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell