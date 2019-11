Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 12. November 2019, ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Oldenburg, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Ein 28-jähriger Oldenburger wollte am frühen Morgen, gegen 06:35 Uhr, mit seinem Golf vom Wildenlohsdamm nach rechts in die Edewechter Landstraße abbiegen. Der Autofahrer hielt erst vor dem Stoppschild. Als er wieder losfuhr, übersah er den von rechts kommenden 55-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer aus Edewecht stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. (1344322)

Gegen 07:02 Uhr wurde eine weitere Fahrradfahrerin bei einem Abbiegeunfall leicht verletzt. Die 20-jährige Oldenburgerin fuhr mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Donnerschweer Straße, aus Richtung der Elsflether Straße kommend, entlang. Beim Überqueren der Butjadinger Straße kollidierte sie mit einem Auto. Der 43-Jährige Oldenburger wollte zuvor mit seinem Toyota von der Butjadinger Straße nach rechts in die Donnerschweer Straße abbiegen und hatte dabei die Fahrradfahrerin übersehen. Die Fahrradfahrerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. (1344730)

Am Vormittag, gegen 09:35 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der Oldenburger Fußgänger lief auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bloherfelder Straße hinter einem geparkten Fahrzeug her. Der 45-jähriger Autofahrer wollte in diesem Moment aus der Parklücke ausparken und übersah dabei den 72-jährigen Fußgänger. Der Oldenburger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Fußgänger. Dieser fiel zu Boden verletzte sich leicht. (1345306)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/7904115 entgegen.

