Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Handtaschendiebstahl in Oldenburg - Zeuge gesucht +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg sucht den Zeugen, der am Samstag, den 02. November 2019, den Diebstahl einer Handtasche beobachtet hat.

Gegen 16 Uhr stellte die Geschädigte ihr Fahrrad vor dem Altkleidercontainer in der Straße "An der Kreuzkirche" in Oldenburg ab. Die Rentnerin hatte zuvor ihre Handtasche in den Fahrradkorb gelegt. Nachdem sie ihre Spende in die Container gelegt hatte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche fehlte. Ein unbekannter Zeuge sprach die Geschädigte an. Er teilte ihr mit, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer die Handtasche aus dem Korb genommen hätten und anschließend weggerannt seien.

Der Zeuge, der diese Tat beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bloherfelde unter der Telefonnummer 0441/592659 zu melden. (1303793)

