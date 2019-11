Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Hotelgast belästigt zwei Mitarbeiterinnen eines Hotelbetriebes und greift kurze Zeit später Polizeibeamte an +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 12.11.2019, kurz nach 8 Uhr morgens wurden in einem Hotelbetrieb im Zentrum von Bad Zwischenahn zwei weibliche Angestellte von einem dortigen 20jährigen männlichen Hotelgast aus Rinteln sexuell belästigt und beleidigt. Nachdem der Gast das Hotel verlassen hatte und sich im Nahbereich des Kurparks aufhielt, wurden auch hier unbeteiligte Personen verbal angegangen und provoziert. Außerdem soll die Personen dort randaliert haben. Als die erste Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, wurden auch die beiden Polizeibeamten unvermittelt beleidigt, bespuckt und versucht zu schlagen. Durch den Einsatz von Pfefferspray und mit Unterstützung einer zweiten Funkstreifenwagenbesatzung konnte der Randalierer überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Da der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel bestand, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

