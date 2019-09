Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn: Verletzter auf dem Weg ins Krankenhaus

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 8:17 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4375775 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel: Der Fußgänger, der am heutigen Montagmorgen, gegen 8 Uhr, im Bereich der Haltestelle Murhardstraße auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel aus noch unbekannten Gründen von einer Straßenbahn erfasst wurde, konnte zwischenzeitlich von Rettungskräften befreit werden. Der Mann befindet sich derzeit mit einem Rettungswagen auf dem Weg in ein Krankenhaus. Zur Art und Schwere der Verletzungen liegen noch keine genaueren Informationen vor. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, sind die Maßnahmen an der Unfallstelle in Kürze abgeschlossen, sodass die Straßenbahn ihre Fahrt zeitnah wieder fortsetzen kann.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, zur Identität des Fußgängers und seinen Verletzungen dauern gegenwärtig noch an.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell