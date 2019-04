Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Männer streiten sich in Spielothek und werden verletzt - Frau will helfen und wird ebenfalls leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einer Streiterei um die Belegung eines Spielautomaten kam es am Freitagabend gegen 20.50 Uhr in einer Spielothek in Schopfheim. Diese besuchten ein 49 und ein 42 Jahre alter Mann und spielten an den Automaten. Wegen der Belegung eines der Automaten gerieten die beiden Männer in Streit und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Beide verletzten sich dabei leicht. Die Ehefrau des 49-jährigen wollte dazwischen gehen und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell