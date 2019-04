Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall wegen einer Vorfahrtsverletzung kam es am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Schönenbuchen Straße. Von einem Tankstellenplatz wollte ein 84 Jahre alter Mann mit seinem VW Touran auf die Straße einfahren und übersah einen von links kommenden Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Touran-Fahrer und auch die 72 Jahre alte Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

md/ma

