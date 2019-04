Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Einbruchsversuch in Tankstelle

Waldkirch: Auffällige Seniorin

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Denzlingen: Einbruchsversuch in Tankstelle

In der Nacht auf Montag, gegen 01:00 Uhr, haben sich Unbekannte am Gebäude der ARAL-Tankstelle an der B3, bei Denzlingen, zu schaffen gemacht. Trotz großem Kraftaufwand und ohne Rücksicht auf die Schadenshöhe schafften es die Täter dennoch nicht, in das Innere der Verkaufsräume vorzudringen. Weshalb man den Einbruchsversuch abgebrochen hat, ist derzeit noch nicht klar. Möglicherweise wurden sie gestört. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruchsversuch, der sicherlich einige Zeit gedauert hat und auch nicht geräuschlos erfolgt sein dürfte. Telefon: 07666/9383-0 (Polizeiposten Denzlingen).

Waldkirch: Auffällige Seniorin

Am Sonntagabend informierte ein verantwortungsbewusster Autofahrer die Polizei, weil ihm ein vor ihm fahrendes Auto Sorge bereitete. Dieses fuhr in Schlangenlinien und touchierte auch gelegentlich den Bordstein. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte das Auto stoppen. Die über 80-jährige Autofahrerin machte auf die Beamten nicht den Eindruck, als könne sie ihr Fahrzeug derzeit sicher lenken. Aus diesem Grunde wurde ihr zunächst die Weiterfahrt untersagt und sie wurde in die Obhut eines Verwandten gegeben. Inwieweit sie künftig am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen darf, entscheiden weitere Prüfungen in Zusammenarbeit mit der Fahrerlaubnisbehörde.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell