Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Wohnwagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Wohnwagen von einem teilweise umzäunten Hof einer Gaststätte in der Schmittenau in Waldshut gestohlen. Der hochwertige Wohnwagen des Herstellers Fendt war dort auf Stützen abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde von den Dieben aufgebrochen und der Wohnwagen mit einem unbekannten Fahrzeug weggebracht. Am Wohnwagen waren noch die entstempelten WT-Kennzeichen montiert. Der Wert des Wohnwagens liegt bei rund 30000 Euro. In derselben Nacht wurden noch die Kennzeichen von zwei Autos, die im dortigen Bereich abgestellt waren, gestohlen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang und diese Kennzeichen wurden an diesen Fahrzeugen angebracht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-535) bittet um sachdienliche Hinweise.

