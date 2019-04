Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Aus dem nichts heraus vorbeifahrende Streife beleidigt

Freiburg (ots)

Den ausgestreckten Mittelfinger hat ein Mann einer vorbeifahrenden Polizeistreife am Samstagmittag in WT-Tiengen gezeigt. Kurz vor 17:30 Uhr hatte die Streife in der Ortsdurchfahrt den 29-jährigen und einen Begleiter passiert, als dieser die beiden Polizeibeamten durch die beleidigende Geste absichtlich herabwürdigte. Bei der folgenden Kontrolle belegte er die beiden Beamten noch mit üblen verbalen Beleidigungen und weigerte sich, seine Namen preis zu geben. Er wehrte gegen die Personalienfeststellung, weshalb der überwältigt und geschlossen wurde. Zudem versuchte er, einem Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen, was dieser mit einer Abwehrbewegung verhindern konnte. Ein Beamter verletzte sich leicht bei der Auseinandersetzung. Der Mann war deutlich alkoholisiert.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell