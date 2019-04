Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Berauschter Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - schwer verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein berauschter Fahrer in der Schmittenau in Waldshut die Kontrolle über seinen VW Bus verloren und war quer über zwei Verkehrsinsel geschleudert, bevor er an einem Mast zum Stillstand kam. Zum Unfall war es gegen 03:30 Uhr auf der B 34 gekommen. Der 26-jährige verletzte sich beim Aufprall, auch weil er offensichtlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Zu Fuß machte er sich davon, lief allerdings einer verständigten Polizeistreife gerade in die Arme. Zunächst noch ansprechbar, verschlechterte sich der Gesundheitszustand im Krankenhaus zusehends, weshalb er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, da sich durch die Alkoholfahne des Fahrers zumindest der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung ergab. Einen Führerschein hatte er dabei. Dieser war aber schon zur Beschlagnahme ausgeschrieben, da dem Mann die Fahrerlaubnis bereits behördlicherseits entzogen war. Er hätte gar nicht mehr fahren dürfen. Der VW Bus wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

