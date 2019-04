Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Frau wird durch Schlag auf den Kopf schwer verletzt - Täterfestnahme

Bereits in der Nacht von 12.04. auf 13.04.2019 kam es gegen Mitternacht im Bereich Sternwald zu folgendem Vorfall:

Der Ehemann einer 51jährigen Frau meldete über Notruf, dass seine Frau soeben mit einem unbekannten Gegenstand im Kopfbereich geschlagen worden sei. Der Tatverdächtige - wie auch die beiden selbst - seien obdachlos und im Bereich der Sternwaldwiese anzutreffen. Die Verletzte konnte im weiteren Verlauf ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte eine Schädelfraktur davon getragen und muss stationär behandelt werden. Der 36jährige Tatverdächtige deutscher Staatsangehörigkeit konnte noch am folgenden Vormittag gegen 10:00 Uhr in der Kaiser-Joseph-Straße festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser setzte auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl in Vollzug.

Der Hintergrund ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

