Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Alkoholisierter Fahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat einen Unfall am Samstagmittag bei Höchenschwand nahezu unversehrt überstanden, obwohl sich der Wagen überschlagen hatte. Totalschaden am Auto, aber nur mit leichten Schrammen kam der 25 Jahre alte Fahrer davon, als er gegen 15:00 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nöggenschwiel und Strittberg in einer Kurve von der Fahrbahn geraten und gegen eine steile Böschung gestoßen war. In der Folge überschlug sich der Pkw. Ein vorbeifahrender Autofahrer brachte den Verunfallten nach Hause. Dort traf ihn eine Polizeistreife an, da der demolierte Pkw natürlich nicht unentdeckt geblieben war. Da die Beamten Alkohol rochen, wurde eine Alcomatentest durchgeführt, der ca. 1,5 Promille ergab. Zur Feststellung der genauen Beeinträchtigung wurden zwei Blutproben erhoben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 11000 Euro liegen.

