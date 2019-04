POL-FR: Buggingen - Stark betrunken am Steuer

Polizeipräsidium Freiburg

Vergangenen Sonntag, 14. April, teilte ein Verkehrsteilnehmer gegen 13.00 Uhr telefonisch mit, dass von der Kalisiedlung kommend vor ihm ein Ford Ka mit FR-Zulassung Schlangenlinien fahrend in Richtung B3 unterwegs wäre. Der Pkw Überquerte ohne an der STOP-Stelle anzuhalten die B3 in Richtung ASL Tankstelle. Dort beschädigte der 50-jährige Fahrzeuglenker ein Verkehrszeichen und kam mit dem Fahrzeug wenige Meter vor einer Zapfsäule zum Stehen. Auf dem Beifahrersitz des Pkw's saß eine weitere Person, die von der ganzen Sache jedoch nichts mitbekommen hatte und schlief. Eine Polizeistreife überprüfte den 50-jährigen Fahrer und musste feststellen, dass dieser seinen Pkw mit über 2,8 Promille lenkte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Strafanzeige wurde erstattet, die Fahrerlaubnis sowie eine Blutprobe wurden einbehalten.

