Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Breisach. Über 0,8 Promille waren das Ergebnis einer Kontrolle am Grenzübergang in Breisach in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der 20-jährige, französische Pkw-Lenker wurde um 04:45 Uhr angehalten und wird nun angezeigt.

