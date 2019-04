Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Unfall mit über zwei Promille

Freiburg (ots)

Merdingen. Am Samstag ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Vogesenstraße in Merdingen einen Unfall, bei dem eine 65jährige Fahrzeug-Lenkerin von der Fahrbahn abkam, mit einem geparkten Pkw kollidierte und im weiteren Verlauf einen Gartenzaun beschädigte. Die Dame, welche sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernte, konnte durch Zeugen beobachtet und später durch eine Polizeistreife noch in Merdingen festgenommen werden. Die Beamten stellten bei einem Alkomat-Test über zwei Promille fest. Eine Strafanzeige, ein Fahrverbot und eine erhebliche Geldstrafe werden das Ergebnis dieses Ausflugs sein.

