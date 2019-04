Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Zeugenaufruf wegen Unfallflucht

Freiburg (ots)

Oberrotweil - Am Sonntag, zwischen 08 Uhr und 18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dunkelblauen VW Polo, der zwischen der Turnhalle und der Schule in Oberrotweil geparkt war. Der Unfallschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Breisach in Verbindung zu setzen: 07667 9117-0

