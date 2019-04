Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: BMW kommt von Straße ab - zwei Leichtverletzte - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Frau ist am Freitagabend mit ihrem BMW auf der Landstraße zwischen Herrischried und Todtmoos von der Straße abgekommen. Dabei wurden der Beifahrer und sie selbst leicht verletzt. Gegen 21:40 Uhr hatte die 48-jährige die Landstraße talwärts in Richtung Todtmoos befahren, als sie in einer Linkskurve von der Straße geraten war. Ihr Wagen verunfallte, der 60 Jahre alte Beifahrer und die Fahrerin verletzten sich leicht. Die Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung der Fahrerin gelegen sein. Eine Überprüfung ergab gut 1,3 Promille. Es folgten eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der BMW der Frau musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell