Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Abfallcontainer brennt - Feuerwehreinsatz - kein Schaden

Freiburg (ots)

Ein Abfallcontainer auf einem Betriebsgelände in Lauchringen hat am Samstagabend gebrannt. Das Feuer konnte von der angerückten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden. Kurz nach 18:30 Uhr war das Feuer im Hof des Betriebes in der Riedstraße bemerkt worden. Wieso es brannte, ist unklar. Der Container diente zur Müllentsorgung. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

