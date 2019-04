Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Streit unter Nachbarn - Rettungswagen im Einsatz durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt

Freiburg (ots)

Zum Einsatz des Rettungswagen und des Notarztes kam es am Freitagabend in Bonndorf, nachdem ein Streit unter Nachbarn ausgeartet war. Kurz nach 19:30 Uhr war es zuerst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Ehepaaren gekommen. Es ging um die Müllentsorgung im Haus. Letztlich kam es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Zur Versorgung eines 76 Jahre alten Mannes war der Rettungsdienst im Einsatz. Dieser trug leichte Blessuren davon, war aber wegen einer erst kürzlich durchgeführten Operation am Ohr angeschlagen. Zu allem Überfluss wurde noch der auf der Straße abgestellte Rettungswagen von einem vorbeifahrenden Auto gegen 21:00 Uhr gestreift. Der unbekannte Fahrer flüchtete und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro am Rettungswagen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell