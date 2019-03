Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Rauch vom Balkon ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Rauch von Balkon eines Hauses in Hohentengen hat am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bis zu deren Eintreffen konnten die Bewohner das kleine Feuer selbst löschen. Dieses war in einem Restaschebehälter ausgebrochen, der auf Balkon stand. Eine Nachbarin hatte gegen 18:20 Uhr die Feuerwehr gerufen, als sie den Qualm bemerkte. Es entstand kein Sachschaden.

