POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Lieferwagenfahrer streift Markise - Drogentest positiv

Freiburg (ots)

Ein Lieferwagenfahrer hat am Dienstagmittag in der Waldshuter Innenstadt die Markise einer Gaststätte gestreift. Der Polizei fiel bei der Unfallaufnahme seine Drogenbeeinflussung auf. Gegen 12:45 Uhr war der 18-jährige mit seinem Sprinter gegen die ausgefahrene Markise gestoßen. Dabei entstand ein Schaden an dieser und am Lieferwagen. Den aufnehmenden Polizeibeamten fielen beim Verursacher drogentypische Symptome auf. Ein Drogentest war positiv auf THC. Der Mann musste mit zu einer Blutprobe. Der Fahrzeughalter musste einen neuen Fahrer organisieren, damit die Auslieferung weitergehen konnte.

